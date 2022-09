Da ne bo prinesel želenega učinka, so opozarjali relevantni glasovi že ob njegovi napovedi, a na vladi in kmetijskem ministrstvu so jih gladko preslišali. Za popis cen živil so izbrali ponudnika, ki s podobnimi projekti ni imel izkušenj. Že rezultat prvega popisa je pokazal, da je pri delu napravil številne napake.