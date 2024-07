Na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik beležijo povečano število hospitaliziranih bolnikov s hudo obliko pljučnice, katere povzročitelj je bacil Francisella tularensis. Gre za tularemijo oziroma zajčjo mrzlico. V zadnjih treh letih (do pomladi) teh primerov pri njih niso zabeležili, v zadnjih desetih dneh pa so jih imeli že pet.