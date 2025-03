Natezalnica

Ob zaostrovanju gospodarskih razmer in vse večji negotovosti se pojavlja vse več pozivov k davčni razbremenitvi slovenskega gospodarstva. Analiza ugotavlja, da bi lahko država brez večjih težav iz proračuna pokrila stroške, ki jih trenutno krije z dodatnimi kriznimi davki – kot so višji davek na dohodek pravnih oseb in novi prispevki za dolgotrajno oskrbo – in s tem podjetjem omogočila lažjo prilagoditev. Gospodarska rast ostaja nizka, Slovenija pa zaostaja za razvitejšimi članicami EU, zato bi bilo smiselno gospodarstvu omogočiti več fleksibilnosti in spodbud.

Hkrati se slovensko gospodarstvo sooča s strateškimi izzivi – energetsko tranzicijo, prestrukturiranjem avtomobilske industrije in priložnostmi v obrambnem sektorju EU. Ti procesi zahtevajo visoke investicije, ki jih trenutna davčna politika ne spodbuja dovolj. Obremenitve plač in dobičkov, skupaj z zapleteno birokracijo, zavirajo domače in tuje investicije. Vlada je v zadnjih dveh letih dodatno povečala davčno breme, kar je povzročilo dodatne obremenitve za delodajalce in zaposlene, pri čemer obstaja nevarnost, da se začasni davki spremenijo v stalne, kot se je zgodilo z zvišanjem DDV v preteklosti.