Več kot pol milijona migrantov bo kmalu ostalo brez zakonskega zaledja za bivanje v ZDA. Državljani Kube, Haitija, Nikaragve in Venezuele, ki so jim leta 2022 dovolili dvoletni obstanek v ZDA, se bodo kmalu morali vrniti, za zatočišče se vse bolj boji tudi 240 tisoč Ukrajincev, ki so se pred rusko agresijo zatekli na drugo stran Atlantskega oceana.