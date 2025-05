Obrambni izdatki

»Varnost naroda, njegovo preživetje ni in ne more biti strošek,« je danes, na dan Slovenske vojske, ob predstavitvi predloga nove obrambne resolucije do leta 2040 poudaril obrambni minister Borut Sajovic. Resolucija, ki jo je vlada v javno razpravo poslala prejšnji teden, predvideva pospešeno rast obrambnih izdatkov: že do konca letošnjega leta naj bi dosegli dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), do leta 2030 pa naj bi se postopoma povečali na tri odstotke BDP. Glavni cilj ambicioznejšega investiranja je po navedbah vlade zmanjšati razvojni razkorak Slovenske vojske in okrepiti verodostojnost Slovenije v mednarodnem okolju, predvsem v luči spremenjenih geopolitičnih razmer zaradi vojne v Ukrajini.

Predlogu že nasprotujejo v delu civilne družbe; novoustanovljena stranka Mi, socialisti Mihe Kordiša je začela zbirati podpise proti dvigu izdatkov, saj zavračajo »militarizacijo slovenske družbe«.