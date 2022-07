Ognjena zanka

»Z odločitvijo predvsem sporočamo prostovoljcem na terenu, da sta njihova nesebična pomoč in požrtvovalnost resnično opaženi in prepoznani. V teh dneh se jim želimo zahvaliti in jim sporočiti, da bo njihova nesebična pomoč pri gašenju požarov na Krasu tudi finančno nagrajena,« so pojasnili na ministrstvu za javno upravo in dodali, da glede na to, da so aktivnosti na terenu še v polnem teku, konkretnih korakov še ne morejo napovedati.