Združitev Muzeja novejše zgodovine Slovenije in Muzeja slovenske osamosvojitve v novi javni zavod, Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, buri tako splošno kot strokovno javnost. Ob tem se zastavlja vprašanje, kaj pravzaprav hrani Muzej slovenske osamosvojitve in kakšen naj bi bil njegov namen ter kakšne posledice bo imela združitev.