Pot znanja

Po lanski spremembi zakonodaje letošnje tretješolce, šestošolce in devetošolce nacionalno preverjanje znanja (NPZ) čaka že konec marca.

Zlasti bo pomembno za devetošolce, ki se bodo vpisali na srednje šole z omejitvijo vpisa, saj bodo po novem za vpis v te šole ocene v 7., 8. in 9. razredu štele največ 60 odstotkov, do 40 odstotkov pa dosežki NPZ pri učnem jeziku in matematiki.