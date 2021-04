Praznujmo!

Človek približno tretjino svojega življenja preživi v službi. Gotovo ni sleherna minuta na delovnem mestu, četudi v domači dnevni sobi, užitek. A dejstvo, da nas služba oziroma delo definira in osmišlja, je neizbrisno. Epidemija koronavirusa je naš pogled uprla v številne poklice, ki so bili pred marcem lani skoraj nevidni. Medicinske sestre, negovalke v domovih za ostarele, dostavljavci hrane in poštnih paketov, kuharji in natakarji, tonski tehniki in organizatorji koncertov. Ne znam si predstavljati bolečine tistih, ki jim je bilo v zadnjem letu dni onemogočeno delati. Igralci, turistični vodiči, nemalo je profilov, ki so morali za to, da so bile položnice plačane, poprijeti za vse, kar jim je prišlo pod roke.

