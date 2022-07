Izjemna požrtvovalnost in nesebična pomoč skoraj 11.000 gasilcev, ki so se več kot deset dni borili z ognjenimi zublji in s požarišči na Krasu, najbolje dokazujeta, kakšna sta prispevek in pomen prostovoljstva za družbo.

Gasilstvo je daleč najbolj množična dejavnost prostovoljstva, ki ima v Sloveniji bogato tradicijo, svoj čas in energijo pa posamezniki, brez pričakovanja materialnih koristi, namenjajo še številnim drugim področjem.