Sreča v nesreči

Zdravniki so včeraj napovedali enodnevno opozorilno stavko, ki bo 9. januarja 2024 od 7. do 21. ure. Če od vlade ne bodo dobili trdih in uresničljivih zavez, se bo stavka nadaljevala od 15. januarja do preklica. Stavka je skrajni ukrep, za katerega je odgovorna vlada, so jasni v Fidesu.