V New Yorku se bosta sestala predsednik republike Borut Pahor in zunanja ministrica Tanja Fajon. Tema ne bo slovenska kandidatura za nestalno članico varnostnega sveta OZN, temveč usoda slovenskega veleposlanika v ZDA Toneta Kajzerja. Ta je nepooblaščeno poslal depešo MZZ šefu SDS Janezu Janši in s tem kršil zakon, kljub temu pa odpoklic postaja veliko politično vprašanje in tehtanje.