»V tednu ali dveh bomo pripravili zakonodajni predlog za odpravo neustavnosti ureditve, ki istospolnim partnerjem ne omogoča poroke in posvojitve otrok. To nam nalaga ustavno sodišče in to bomo naredili z največjim veseljem,« se je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec odzval na odločitev ustavnega sodišča, da ureditvi zakonske zveze in možnosti kandidiranja za skupno posvojitev pomenita nedopustno diskriminacijo istospolnih parov.