Upokojenska čebelica

Pavel Rupar je pred dnevi na svojem profilu na facebooku sporočil, da so iz stranke Glas upokojencev in društva Inštitut 1. oktober »odstranili tri osebke, ki so se za denar dobesedno prodali Svobodi in Robertu Golobu in po starem udbaškem sistemu delajo že videno«.

Izključeni člani ocenjujejo, da upokojenci, ki denarne donacije nosijo tudi na upokojenske shode, Ruparju služijo kot bankomat in za vzdrževanje precej razkošnega življenjskega sloga.