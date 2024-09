V smrtni nevarnosti

Mnoge šolske oblasti po svetu so se odločile za strožji spopad z mobilnimi telefoni, kar pomeni, da v številnih državah odločitev, ali bodo dovolile mobilne telefone pri pouku, ali samo med odmori, ali pa tudi tega ne, ni prepuščena samim šolam. Nekateri sicer poudarjajo, da je prepoved vrnitev v preteklost in da je povezava med mobilnimi telefoni, šolskim življenjem in učenjem bolj zapletena. V Sloveniji je za zdaj status quo. Šole so večkrat predlagale, da je treba področje urediti celovito, a se do danes ni zgodilo nič.