Varno okolje

Ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami 25. novembra se znova osvetljuje pereče težave v sistemskem reševanju problema. Primanjkuje strokovnega in izkušenega kadra v policiji, tožilstvu in centrih za socialno delo, kar pogosto vpliva na kakovost pomoči žrtvam. Potrebni so učinkoviti sistemski ukrepi, dodatna sredstva za varne hiše in podporo žrtvam ter predvsem sprememba družbenih norm, ki nasilje opravičujejo ali banalizirajo.