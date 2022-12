Vesel božič!

Za težave slovenske energetike niso krive zgolj visoke cene energentov, ampak so posledica večletnega, celo desetletnega nestrateškega načrtovanja, neustreznega ravnanja in slabih poslovnih odločitev, ki jih je energetska kriza samo razgalila. Visoke cene, ki jih bo brez ustreznih naložb še težje krotiti, so znižale porabo elektrike tudi pri nas. Nekaj strahu je pred konicami porabe med božičnimi praznovanji, ko vsa gospodinjstva hkrati prižgejo vse naprave. Želimo vam praznične dni brez težav.