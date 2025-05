Vroča Zemlja

Medtem ko se slovenska mesta kot Ljubljana, Koper in Nova Gorica na naraščajočo vročino odzivajo s sajenjem dreves, ozaveščanjem in nameščanjem pitnikov ter pršilcev, krajinski arhitekti opozarjajo, da v Sloveniji primanjkuje resnih sistemskih ukrepov za blaženje posledic podnebnih sprememb. Strokovnjaki poudarjajo potrebo po strateških načrtih, upoštevanju znanja pri odločanju ter opuščanju zastarelih praks, še posebej ob alarmantnih napovedih, kot je dvig temperature za 8 stopin Celzija v Ljubljani do leta 2050, medtem ko se druga evropska mesta problema lotevajo bolj celostno.