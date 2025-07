Vse se plača

Prvi julij je eden najbolj prelomnih datumov pri vzpostavljanju sistema dolgotrajne oskrbe. Od danes bodo vsi aktivni prebivalci in upokojenci začeli plačevati nov obvezni prispevek, uradno je začela veljati pravica dolgotrajne oskrbe na domu, oskrbovalci družinskega člana pa bodo lahko tudi upokojenci. Na ministrstvu za solidarno prihodnost računajo, da se bo s prispevkom (po en odstotek od bruto plače od zaposlenih in delodajalcev, en odstotek neto pokojnine in dva odstotka dohodka za samozaposlene ter kmete) v na novo vzpostavljeno blagajno za četrti steber socialnega zavarovanja letos nateklo 65 milijonov evrov, v prihodnjem letu pa 265 milijonov.