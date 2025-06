Avto desetletja

Vozniki, ki se dnevno vozijo po štajerski avtocesti, zaradi obnovitvenih del na odseku med Dramljami in Slovenskimi Konjicami že od marca izgubljajo živce in dragoceni čas. Za pot v službo nekateri porabijo tudi uro več kot običajno, gneča pa se pogosto preliva na vzporedne regionalne ceste, kar povzroča prometni kaos in slabo voljo med prebivalci v okoliških občinah. Župan Slovenske Bistrice Ivan Žagar opozarja, da kolone včasih zaprejo oba izvoza za mesto, v občini Vojnik pa se je število vozil na regionalni cesti že povečalo za dva tisoč na dan. Vozniki so ob tem pogosto jezni, saj se zdi, da na deloviščih ni delavcev, čeprav v Darsu trdijo, da je na terenu povprečno 80 ljudi, a da so številni angažirani na manj vidnih mestih, na primer pod viadukti.

Stanje se bo po vseh napovedih še drastično poslabšalo po 26. juniju, ko bo Dars za predvidoma tri mesece zaprl celotno smerno vozišče proti Ljubljani. Promet bo tako urejen zgolj po enem pasu v vsako smer, kar bo pritiske na avtocesto in okoliške ceste še povečalo. Dars sicer poziva k strpnosti in obljublja, da bodo v času popolne zapore dela potekala 24 ur na dan, vse dni v tednu. A potrpljenja voznikov zmanjkuje, saj se konec del zdi še daleč – obnova naj bi bila končana šele v drugi polovici leta 2026. Kot da to ne bi bilo dovolj, se voznikom obeta še novo delovišče, saj naj bi se kmalu začela tudi dela za vzpostavitev tretjega pasu na vpadnici v Ljubljano med Domžalami in Zadobrovo, kar bo prineslo nove zožitve in zastoje.