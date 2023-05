Za davčne prilive gre!

Med ministri potekajo neuradni pogovor o tem, kje najti dodatna proračunska sredstva, s katerimi bi zagotavljali denar za potrebe v zdravstvu. Tako se spet omenja davek na sladke pijače, ki pred časom ni šel skozi proceduro, pa tudi vino, ki je zdaj tako kot sladke pijače obdavčeno kot hrana. Višje trošarine so mamljive tudi pri tobaku in tobačnih izdelkih, pri katerih davščine že zdaj predstavljajo pretežni del cene v prodaji na drobno. Bo to vse zaprlo luknjo v zdravstveni blagajni, ki je ocenjena na 180 milijonov evrov na leto?