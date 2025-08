Zelena luč za zločine nad palestinskim prebivalstvom, ki so jo izraelske oblasti dobile v Washingtonu in Berlinu, ter popolna impotenca mednarodnih institucij sta Netanjahuju in njegovima fašističnima ministroma, Bezalelu Smotriču in Itamarju Ben Gviru, ki že ves čas zahtevata popolno okupacijo Gaze, omogočili stopnjevanje genocidne politike.