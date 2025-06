Pomen utopičnega momenta

V nadaljevanju preberite:

Za kresnika nominiran roman prst v prekatu je Anja Radaljac poimenovala notranji dom. »Vanj sem potovala, odlagala in skozenj predelovala družinske, intimne in politične travme. Obenem je bil prostor raziskovanja, kamor sem vpisala tudi najbolj pogumne, utopične, sanjske svetove, v katere sem zmogla zaiti z umom. Zato roman niha med distopijo in utopijo ter je na neki način roman o moči verovanja; ne nujno religioznega, gotovo pa duhovnega.« Po njenih besedah je svet je množičen, obstaja nešteto različnih bitij, umov in zavesti, vsega tega bogastva svetovnega stvarstva nikakor ni mogoče reducirati na binarnost.