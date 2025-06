Delo varnostnika je kot bivanje v tunelu, je podlaga za zelo temačno književnost

V nadaljevanju preberite:

Za kresnika nominirani roman Onečejevalec je po romanu Glas noči (2016) in kratkoprozni zbirki Zgodbe nekega slabiča (2021) tretja knjiga Kazimirja Kolarja, pisatelja, ki je dovolj nenavaden, da se zdi bolj lik iz romana kot resnična oseba. Z diplomo iz babištva in filozofije je zadnja leta delal kot varnostnik in nočni čuvaj v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani (CTK), ki je delno tudi prizorišče nominiranega romana. Ravno dan pred intervjujem je začel novo službo varnostnika v Cankarjevem domu.