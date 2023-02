Pogovor s pisci in kritiki

Mladi avtorji in literarni kritiki, v preteklih mesecih predstavljeni v rubriki Mlado pero, ki jo medijska hiša Delo pripravlja v sodelovanju s pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature, so se v Vodnikovi domačiji Center sinoči srečali na prvem letošnjem pogovoru, ki ga je usmerjal urednik Andrej Hočevar.

Ela Potočnik, Kristjan Rakar, Nika Šoštarič, Mija Kramar, Lara Gobec, Matjaž Jamnik in Izabella Rajh so spregovorili o svojem delu in pisateljskih začetkih, slovenski mladi literaturi, sistemskih prednostih in ovirah, delu z uredniki, pomenu branja ter vlogi literarnih kritikov in mentorjev.

Prvi letošnji pogovor z mladimi avtoricami in avtorji rubrike Mlado pero je usmerjal urednik Andrej Hočevar. FOTO: Domen Pal

Sebastijan Pregelj je za Delo pred časom dejal, da so s projektom Mlado pero »v časih, ko se prostor, namenjen vsebinam s področja kulture, nenehno krči, mladi ljudje dobili svojo stran. Prav je tako. Prav je, da slišimo in sproti spoznavamo tiste, ki prihajajo. V nekaj letih bomo brali njihove knjige. Tako kot je prav, da kritika dobi svoje mesto ob literaturi, saj ne gre za ločena svetova, čeprav imam včasih občutek, da pisatelji živimo v prepričanju, da kritike ne potrebujemo.«

Na dogodku so sodelovali Ela Potočnik, Kristjan Rakar, Nika Šoštarič, Mija Kramar, Lara Gobec (na fotografiji), Matjaž Jamnik in Izabella Rajh. FOTO: Domen Pal

Pisateljica Jedrt Maležič je dodala, da si je med prebiranjem rubrike zaželela, »da bi kaj takega obstajalo, ko sem bila še na čistem začetku pisateljevanja. […] Rada odkrivam nove avtorske poetike, ne da bi se omejila na uveljavljene pisce; Mlado pero je ob tem vir navdiha in povezovanja tako za bralce kot ustvarjalce«.

V rubriki, ki mlade piske in pisce v Delu predstavlja vsak zadnji torek v mesecu, bodo v sezoni 2022/23 predstavljeni še štirje avtorji in štirje literarni kritiki, sezono pa bomo kot lani sklenili na Rožniku, kjer bosta junija ob nagradi kresnik podeljeni tudi nagradi mlado pero; lani sta ju kot prva prejela pesnica, prozaistka in prevajalka Tanja Božić (1995) ter literarni kritik in prevajalec Sašo Puljarević (1995).