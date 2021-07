Pogovor bo v središče postavljal roman Agni (LUD Šerpa, 2020) in letošnjega lavreata, pisatelja in prevajalca Boruta Kraševca. FOTO: Jože Suhadolnik

Na Vodnikovi domačiji Šiška se bo nocoj (ob 19.00) odvil že tradicionalni pogovor s kresnikovim nagrajencem, ki bo tokrat v središče postavljal roman Agni (LUD Šerpa, 2020) in letošnjega lavreata, pisatelja in prevajalca, pogovor pa bo vodila novinarkaOb prejemu nagrade je Kraševec dejal, da je kresnik zanj izjemno priznanje, pisati pa si je želel že od otroštva, a mu to sprva ni uspevalo, po 40. letu pa je začutil moč, ki ga je naposled vodila k pisanju. »Berite dobre knjige, življenje bo poskrbelo za vse ostalo,« je dodal ob podelitvi.Komisija, ki so jo letos sestavljali(predsednica)in, je v finale poleg lavreatovega sicer uvrstila še romanein, v utemeljitvi nagrade pa zapisala: »Kraševčevo delo preizkuša bralčeve ustaljene predstave o romanu, hkrati pa preverja predstave o svetu in življenju, saj spaja različne perspektive. Roman Agni je drzen tudi po kompozicijski zasnovi in terja zavzeto branje.«Pogovor s kresnikovim nagrajencem boste ob 19:00 lahko spremljali tudi od doma; presnos v živo bo potekal na Facebook profilu in spletni strani Dela.