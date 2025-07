Barcelona se je obrisala pod nosom, zvezdnik poslušal srce

Španski nogometni biser Nico Williams, ki je bil po podatkih nekaterih medijev že na poti v Barcelono, je s svojim matičnim klubom Athleticom iz Bilbaa podpisal novo pogodbo. Zvestobo klubu je izkazal z novo desetletno pogodbo. Dejal je, da je pri velikih odločitvah potrebno poslušati srce ter da je to njegov dom, kjer se v krogu vseh počuti udobno.

Zanimanje za 22-letnika ni presenetljivo. Po zelo uspešni sezoni s klubom in reprezentanco so že krožile novice o njegovem morebitnem odhodu v večji klub. Največ zanimanja so pokazali Barcelona, Arsenal in Bayern, med katerimi so bili najbližje Katalonci, ki so se za njegov podpis potegovali že prejšnjo sezono. Letos bi jim ga najverjetneje celo uspelo pripeljati k sebi, če ne bi imeli finančnih težav. Te so jim onemogočile, da bi njegovo odškodnino, govora je bilo o 58 milijonih evrov, plačali v enem znesku. Zdaj naj bi se višina odškodnine celo podvojila.

Lamine Yamal in Nico Williams sta prihodnost španske reprezentance. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Španski reprezentant je pri Baskih že od malih nog in se je prebijal skozi mladinski sistem vse do svojega debija leta 2021, ko je imel 18 let. V dresu Athletica je do zdaj zbral že 167 nastopov in prispeval k 61 zadetkom, teh bo v naslednjih letih še veliko več. Prejšnjo sezono je osvojil dva pokala. Klubu je pomagal prekiniti 40-letno sušo in osvojiti kraljevi pokal, z reprezentanco pa je slavil na euro 2024, kjer je v finalu proti Angliji dosegel tudi zadetek. Ob koncu sezone je z Bilbaom v španskem prvenstvu zasedel 4. mesto, kar je klubu prineslo nastopanje v ligi prvakov.

Večina strokovnjakov meni, da se bo z ekipo Athletica bolje razvijal, kot bi se v kakšnem večjem klubu. Nihče pa ne dvomi, da nekoč ne bo zaigral za katerega od nogometnih velikanov. Pri 22 letih ima ogromen potencial, zato je najpomembnejša količina časa, ki ga preživi na zelenici.