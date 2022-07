Pogovor z Romanom Rozino na Vodnikovi domačiji

Kot je že v navadi, je tudi letos na Vodnikovi domačiji v Šiški, le nekaj tednov po razglasitvi Delove nagrade kresnik za najboljši roman minulega leta, potekal pogovor z letošnjim lavreatom.

Posnetek neposrednega prenosa pogovora

Roman Rozina, avtor nagrajenega romana Sto let slepote (Mladinska knjiga, 2021) bo v dialogu z novinarko Ksenijo Horvat spregovoril o snovanju »zgodovinske freske 20. stoletja«, ki jo delo slika z natančnim popisovanjem rudarskega okolja Zasavja, minulih časov in junakov, ki so tam bivali, pa tudi o tem, kakšen zgodovinski uvid tovrstno književno delo razpira in literarnem ustvarjanju na splošno.

Pisatelj (1960) je nekdanji aktivni novinar, danes pa samostojni književnik. S pisateljevanjem se je začel ukvarjati razmeroma pozno. Vse od druge polovice devetdesetih let naprej publicistično popisuje zasavsko sedanjost in preteklost, napisal je že kakšnih trideset tovrstnih del. Za kresnika je bil do sedaj nominiran dvakrat, v letih 2011 in 2017.

»Romaneskno popisati dolgo stoletje v samo eni knjigi zmorejo redki. Še redkeje se v slovenski literaturi pripeti, da je nemirno 20. stoletje opisano tako filigransko, kakor je to v romanu Sto let slepote na 550 straneh uspelo pisatelju Romanu Rozini. Saga o družini Knap, katere član je tudi od rojstva slepi Matija, se začne kakor mrakoben boj na požiralniku. Roman je proniciljiv oris nekega časa, ki ga ni več, in okolja, ki je še vedno tu, z mnogimi reminiscencami, ki se bodo ohranile – tudi zato, ker jih Rozina zna videti,« o Stotih letih slepote meni kresnikova žirija.