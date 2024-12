Papež je mrtev, živel papež

V nadaljevanju preberite:

Konklave največ ponudi, če ga beremo povsem neposredno: kot prikaz potenciala prihodnosti Cerkve onkraj nestrpnosti in ozkoglednosti. Kljub kritičnemu prikazu se film z izvolitvijo papeža zaključi na izrazito naklonjeno in upajočo – morda celo naivno – noto, kar v času, ko bi (upravičeno) pričakovali zgolj kritiko in satirizacijo Cerkve, deluje skoraj kot subverzija.