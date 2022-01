Celovečerni film Sare Kern Moja Vesna v tekmovalnem programu Berlinala

Film Moja Vesna scenaristke in režiserke Sare Kern bo imel svetovno premiero na 72. berlinskem mednarodnem filmskem festivalu, kjer se bo v tekmovalnem programu Generation Kplus potegoval za kristalnega medveda. Film je tiha in poetična karakterna zgodba o družinski ljubezni in žalosti, ki spremeni dinamiko v razdrobljeni družini.

Sara Kern je ob tem povedala: »Zelo sem vesela, da je bil naš film izbran za Berlinale! Izjemno sem hvaležna nadarjeni igralski zasedbi in ekipi, ki je sodelovala pri filmu, da je verjela v projekt in me podpirala pri snemanju mojega prvega celovečernega filma. Zahvaljujem se Berlinalu, kjer bo film imel svetovno premiero.«

Desetletna Moja živi v predmestju Melbourna z žalujočim slovenskim očetom in nosečo dvajsetletno sestro Vesno. Ker se ne more sprijazniti z materino nenadno smrtjo, se raje pripravlja na rojstvo otroka. Zaman upa, da bo Vesna sčasoma zapolnila praznino v njenem življenju, ki jo je za seboj pustila pokojna mama.

V glavnih vlogah so zaigrali Loti Kovačič, Mackenzie Mazur, Gregor Baković in Claudia Karvan. V ustvarjalni ekipi so tudi slovenski snemalec Lev Predan Kowarski, montažerja Haim Tabakman in Hayley Miro Brown, oblikovalec zvoka Julij Zornik, scenografka Maddison Haywood in kostumografinja Ellen Stanistreet, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).

Direktorica SFC Nataša Bučar pa je povedala: »Sara Kern je predstavnica novega vala slovenskih režiserk s sodobno in pogumno filmsko vizijo. Prepričana sem, da je Sarin uspeh na Berlinalu le prvi korak v karieri odlične režiserke in prispevek k širšemu priznanju nadarjenih filmskih ustvarjalcev iz Slovenije.«

Producenti filma so Rok Biček iz produkcijske hiše Cvinger Film ter Gal Greenspan in Sharlene George iz produkcijske hiše Sweetshop Green iz Avstralije. V produkcijski ekipi so še koproducentka Katy Roberts, direktorici filma Ira Cecić in Rachel Forbes ter pomočnik režije Andy Pante.

Film je nastal v slovensko-avstralski koprodukciji. Znaten del sredstev za produkcijo sta zagotovila agencija Screen Australia in SFC. Prejel je tudi finančno podporo agencije Film Victoria in sklada MIFF Premiere Fund Mednarodnega filmskega festivala v Melbournu, Radiotelevizije Slovenija in Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Nastajanje scenarija je med drugim potekalo v okviru delavnice Torino Film Lab in Cannes Cinefondation Residence, med postprodukcijo je bil film izbran za sodelovanje v programu First Cut Lab.

Program Berlinale Generation Kplus je z izborom filmov, ki raziskujejo življenja in svetove otrok in najstnikov, svojevrsten pobudnik mladinskega filma, ki ruši konvencije. Nenehno lovi ravnotežje med izzivi in pretiravanjem ter spodbuja odprt in buren dialog s svojim občinstvom, umetniki, gosti iz filmske industrije in filmskimi kritiki, so zapisali pri SFC.

Moja Vesna je prvi slovenski celovečerni film, ki se je uvrstil v ta program. Pred njim se je leta 2004 v program, ki se je pred letom 2007 imenoval Kinderfilmfest, uvrstil kratki animirani film Bizgeci-Češnje režiserja Grega Mastnaka.

Sara Kern (1989) je v Sloveniji rojena scenaristka in režiserka, ki živi v Melbournu v Avstraliji. Leta 2013 je diplomirala iz filmske režije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. Preden se je preselila v Avstralijo, je več let delala kot scenaristka za otroški in mladinski program slovenske nacionalne televizije. Njen kratki film Srečno, Orlo! iz leta 2016 je bil premierno prikazan na 73. beneškem filmskem festivalu, nato pa še na festivalih v Torontu, Chicagu in Seattlu.

Bila je izbrana za TIFF Talent Lab (2017), Torino Script Lab (2018) in Cannes Cinefondation Residence (2018), kjer je razvila svoj celovečerni prvenec Moja Vesna. Svetovna premiera filma bo na Berlinalu 13. februarja ob 16.30 v Uranii ob prisotnosti filmske ekipe, podelitev nagrad bo 16. februarja, so še sporočili s SFC.