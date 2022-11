Film mora imeti več plasti, kot doboš torta

V nadaljevanju preberite:

Kar bo, pa bo, si je rekel, še preden je postal študent prestižne praške filmske akademije Famu in se na vrat na nos vrgel v film. S sošolci Srđanom Karanovićem, Goranom Markovićem, Goranom Paskaljevićem in Lordanom Zafranovićem, sicer različnih provenienc in filmskih poetik, so ustvarili praški val, ki je silovito trčil ob jugoslovansko obalo. Grlić je pridobil gledalce doma in po svetu na svojo stran s filmi Kar bo, pa bo, Bravo, maestro, V žrelu življenja, Samo enkrat se ljubi, Čaruga, Karavla, Naj ostane med nami in Ustava Republike Hrvaške.