Film Odrešitev za začetnike vzel pod okrilje ameriški distributer

S Slovenskega filmskega centra so sporočili, da je ameriški distributer Giant Pictures skupaj s Tribeca Enterprises pod svoje okrilje vzel film Odrešitev za začetnike scenaristke in režiserke Sonje Prosenc. Film je svetovno premiero doživel na letošnjem festivalu Tribeca v New Yorku in je edini izmed »sedmih vrhunskih festivalskih naslovov«, kot je svojo pridobitev poimenoval ameriški distributer, ki ni v angleškem jeziku, saj preostalih šest filmov prihaja iz ZDA, Kanade in Anglije.

»Navdušeni smo, da bomo s to novo zbirko indie filmov dosegli širše občinstvo. Med njimi sta dva izjemna naslova, ki sta svetovno premiero doživela prav na filmskem festivalu Tribeca – The Graduates in Odrešitev za začetnike,« je povedala Jane Rosenthal, ki je skupaj z Robertom de Nirom soustanoviteljica Tribeca Enterprises.

Film Odrešitev za začetnike je nastal v produkciji Monoo. Distribucija bo omogočila, da bo film dosegel občinstvo tudi na digitalnih platformah Apple TV, Amazon Prime Video, Youtube Movies, DirecTV, Peacock, Roku Channel, Tribeca Channel in drugih.

»Zelo smo veseli te priložnosti za naš film. Na angleško govorečih območjih je zelo težko dobiti distribucijo, in da bo tako velik igralec, kot je Giant Pictures, skupaj s Tribeca Enterprises poskrbel za distribucijo Odrešitve za začetnike, je pomemben korak za nas,« sta povedala avtorica filma in producentka Sonja Prosenc in producent Rok Sečen.

To je še en korak na bogati mednarodni poti filma od Kanade, Nemčije, ZDA, Litve, Francije, Avstrije, Turčije, Norveške, Madžarske in drugih. Odrešitev je prejela nagradi na sarajevskem filmskem festivalu in festivalu v Hercegnovem, sedem vesen na preteklem Festivalu slovenskega filma Portorož, med njimi vesno za najboljši film, in bila izbrana za slovensko kandidaturo za oskarja za najboljši mednarodni film 2025.

Film te dni sicer v ZDA na svojih platnih prikazuje Ameriški filmski inštitut, v Kanadi, v Torontu, Ottawi in Vancouvru pa je v letošnjem izboru evropskih filmov Kanadskega filmskega inštituta.