Indijansko poletje slovenskega filma

Vsakoletni praznik filma poleg obletnice – potekal bo 25. leto – zaznamuje številne druge jubileje. Prav zato se je direktor Bojan Labović odločil, da ga bo odprl z digitalno restavrirano filmsko klasiko Vesna, pomladno svežino pa bo na jesensko Obalo prinesla nova filmska produkcija.

Vzrokov za to (sicer na videz dokaj klišejsko) odločitev je več. Ne le da se po glavni junakinji filma imenujejo festivalske nagrade, letos obhajamo tudi 50. obletnico smrti pionirja kinematografije, režiserja Františka Čapa, 110. obletnico rojstva Bojana Adamiča, ki je napisal glasbo za Vesno, in 120. obletnico rojstva montažerke in cineastke Milke Badjura, ki je film montirala. Čapa se bodo nato spomnili še zadnji dan pred podelitvijo nagrad, s projekcijo filma Ne čakaj na maj.