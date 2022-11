Jezna dama v tesnem korzetu

V nadaljevanju preberite:

V zgodovinski kostumski drami Korzet (Corsage), ki bo v Cankarjevem domu odprla festival in je bila uvrščena v uradni izbor drugega tekmovalnega programa letošnjega festivala v Cannesu Poseben pogled (Un certain regard), avstrijska režiserka in scenaristka Marie Kreutzer postreže s presenečenji različnih odtenkov in napolni žanr z nepričakovano vsebino.