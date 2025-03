Judovski naseljenci pretepli oskarjevca, za njim se je izgubila sled

Skupina zamaskiranih in oboroženih judovskih naseljencev je okrog šeste ure zvečer po lokalnem času napadla vas Susiya v okolišu Masafer Jata na okupiranem Zahodnem bregu, pri tem pa pa pretepla enega od ustvarjalcev z oskarjem nagrajenega filma Edina zemlja Hamdana Balala.

Kot je na X zapisal protagonist in eden od idejnih vodij dokumentarca, izraelski novinar Juval Abraham, je Balal utrpel poškodbe glave in trebuha, pri tem pa krvavel. Ko je na prizorišče prispelo rešilno vozilo, je vanj vdrla vojska, za Balalom pa se je izgubila vsaka sled.

Abraham, čigar družina je po svetovni premieri filma na lanskem Berlinalu in zahvalnem govoru za nagrado za najboljši celovečerni dokumentarni film, v katerem je opozoril na izraelsko politiko apartheida ter pozval k prenehanju oboroževanja Izraela, doživela obisk desničarske tolpe, sam pa je prejemal celo grožnje s smrtjo, je nato delil še dva posnetka zamaskiranih naseljencev, medtem ko je Hamdan Balal zdaj pogrešan že nekaj ur.

Fotografijo s prizorišča pa je delil tudi Basel Adra, ki je tako kot Balal odraščal v Masafer Jati.

Oba že dlje časa dokumentirata nasilje naseljencev in vojske, ki je območje, ki ga že vsaj od 19. stoletja naseljujejo beduini, razglasila za zaprto zavoljo vojaških vaj. Pravi razlog za to naj bi sicer bilo očiščenje te zemlje Palestincev, da bi pridobili prostor za naselbine. Prebivalci so se na to pritožili, a se približno dvajsetletna bitka na sodišču ni izšla v njihovo korist. Deležni so nasilnega izseljevanja, preseljevanja, rušenja, uničevanja, po 7. oktobru 2023, ko je Hamas napadel jug Izraela in je nato izbruhnila vojna v Gazi, pozneje pa po mednarodnem uspehu Edine zemlje pa se to še stopnjuje.

Po poročanju izraelskega časnika Haaretz so bili vojaki, ki so pridržali Hamdana Balala, pripadniki enote za hitro posredovanje, sestavljene naseljencev iz bližnjih judovskih naselbin. Ti so ga nato predali drugim vojakom. Na kraju dogodka so bili sicer tudi tuji, tudi ameriški, aktivisti.