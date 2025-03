Družita ju bratska ljubezen in isti cilj, ločuje apartheid

V nadaljevanju preberite:

Če letošnji oskarji niso bili politični naglas in očitno, so bili implicitno: s subtilnimi, a nekritičnimi referencami, kot je bil komentar voditelja Conana O'Briena na račun oprave Adama Sandlerja (povezana z vprašanjem J. D. Vancea Volodimirju Zelenskemu: »Zakaj ne nosite obleke?«), in dodelitvijo nagrad.

V (nekdaj) »judovski trdnjavi« Hollywoodu je nagrado za najboljši celovečerni dokumentarni film odnesla palestinsko-norveška koprodukcija Edina zemlja, katere glavna ustvarjalca in hkrati protagonista sta poskrbela za najbolj neposredno političen govor na prireditvi.

Kdo sta Basel Adra in Juval Abraham, Palestinec in Izraelec, katerih filmski prvenec po svetu šokira, pretresa, žalosti, pa tudi razburja in jezi – celo do skrajnosti? Kje si bo film mogoče ogledati pri nas ter o čem pravzaprav govori?