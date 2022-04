Kako daleč je predaleč

V nadaljevanju preberite:

Film Tekmeca (Competencia oficial) v režiji Gastóna Duprata in Mariana Cohna, ki je bil predstavljen že v okviru uradnega tekmovalnega programa v Benetkah, zdaj pa si ga lahko ogledate v Kinodvoru, kot jedka satira sprevrača pojma visoke in nizke umetnosti, zabrisuje njune meje, ob tem pa razkriva ne le praznine in farse filmskega sveta, temveč tudi njegovo toplino in vrednost.

Film je kljub dolžini in dinamični razdrobljenosti na posamezne vaje oziroma igralske izzive – sedenje pod skalo, ovijanje v folijo, uničevanje trofej, predolgo čakanje, predolgo poljubljanje – izrazito kompakten, tehten in nikdar pretiran ali pretirano razrahljan (scenarij so podpisali Andrés Duprat, Gastón Duprat in Mariano Cohn), gledalčeva pozornost pa zaradi mojstrsko odmerjenega prehajanja med humornim in zafrkljivim ter tragičnim in ganljivim le redko zatava od trojice igralcev in njihove precizne, vrhunske interpretacije likov (zlasti Penélope Cruz z Lolo Cuevas, ki »trpi za svoje filme«, dokazuje, da jo brez slabe vesti lahko umestimo med velikanke komedije).