Več kot 44 celovečernih in 77 kratkih filmov

Otoški pionirji so festival pred 20 leti ustanovili predvsem zato, da bi zapolnil vrzel v slovenski prikazovalski sceni, na kateri je po razpadu Jugoslavije zavladal kapital, je poudarila glavna selektorica filmskega programa Varja Močnik. »Tako je bil filmski program Otoka najprej posvečen kinematografijam Afrike, Azije, Južne Amerike in vzhodne Evrope. Z leti programska ekipa festivala ostaja zvesta ideji, da prikazujemo filme, ki jih main­stream iz različnih razlogov ne pokaže, a vendarle smo svoj pogled še razpršili in usmerili tudi v druge kinematografije, saj verjamemo, da tisto, kar establišment raje ohranja v slepi pegi, obstaja tudi v zahodnih kinematografijah.« je povedala selektorica.