Meje igralskega ekshibicionizma

V nadaljevanju preberite:



Kako je pandemija spremenila canski filmski festival in kakšen vtis je pustil otvoritveni film Annette.



»Festival je uradno odprt,« so družno v francoskem, španskem, južnokorejskem in angleškem jeziku v torek zvečer oznanili štirje veliki filmski glasovi: Jodie Foster, Pedro Almodóvar, Bong Džun Ho in Spike Lee pred do zadnjega kotička nabito dvorano Lumière v festivalni palači. Enourna otvoritvena ceremonija je potekala v francoščini, ki jo brezhibno obvlada tudi Jodie Foster; na odru ni spregovorila angleško, tudi ko je z orošenimi očmi ob stoječih ovacijah prejela častno zlato palmo iz rok Almodóvarja, ki je prišel v Cannes samo zato, da bi se ji poklonil.