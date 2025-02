Na Berlinalu spet očitki o antisemitizmu, preiskuje jih tudi policija

Kot kaže, se tudi 75. mednarodni filmski festival Berlinale ne bo končal brez madeža obtožb o antisemitizmu. Nemški zvezni kriminalistični urad, ki je pristojen za politična kazniva dejanja, namreč preiskuje incident, ki se je zgodil na premieri filma Queerpanorama. Na njej je hongkonški režiser Jun Li prebral govor iranskega igralca Erfana Šekariza, ki nastopa v filmu, a se je odločil za bojkot festivala.

Med drugim je kritiziral nemško vlado in njene kulturne ustanove, vključno z Berlinalom, ker podpirajo »apartheid, genocid in brutalno iztrebljanje palestinskega ljudstva«. Pri tem je citiral slogan Od reke do morja, Palestina bo svobodna, ki se nanaša na območje med reko Jordan in Sredozemskim morjem ter tako vključuje Izrael in zasedena palestinska ozemlja.

Aktivisti za pravice Palestincev ga opisujejo kot poziv k miru in enakosti po desetletjih, ko je na milijone Palestincev živelo pod izraelsko okupacijo, kritiki pa v njem vidijo poziv k uničenju Izraela, zato so nemška sodišča ljudi, ki so ga uporabljali, že obtožila spodbujanja sovraštva.

Odziv občinstva na govor, ki ga je prebral Jun Li, je bil deljen, pri nekaterih je naletel na odobravanje, drugi so ga jasno kritizirali, predvsem pa je bil precej drugačen kot lani. Takrat so posamezni nagrajenci na odru kritizirali ravnanje Izraela na območju Gaze, ne da bi omenili teroristični napad islamističnega Hamasa oktobra 2023. V dvorani se je takrat slišal aplavz, odgovorni pa so se odzvali šele, ko so se po gala prireditvi začeli vrstiti očitki o sovraštvu do Izraela.

Tudi zato je v ZDA rojena filmska kuratorka Tricia Tuttle, ki je aprila lani uradno prevzela vodenje festivala, podedovala zahtevno nalogo: najti način, kako jasno sporočiti, kakšni so nemški predpisi o sovražnem govoru, hkrati pa umetnikom omogočiti svobodno izražanje. Po tokratnem novem incidentu je izjavila, da obžaluje dogodek. »Goste smo vnaprej obvestili, katere politične izjave so še posebej občutljive in katere bi lahko bile kaznive.«

Že pred začetkom festivala je opozarjala, da se nekateri filmarji ne želijo udeležiti festivala, saj se bojijo, da bo njihova kritika Izraela označena za antisemitizem. Vodstvo je tako napovedovalo Berlinale, ki bo bolj odprt do svobode izražanja. »Seveda vidim skrajno mejo, kje se začne antisemitizem, a je hkrati pomembno ohraniti pogovor in dopustiti kompleksnost,« je poudarila.