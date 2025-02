Kako je Peru postal kralj modrega zlata

V nadaljevanju preberite:

Grozdju in jagodam, ki so na trgovinskih policah na voljo vse leto, so se v zadnjih letih pridružile ameriške borovnice. Od kod prihajajo in ali lahko tudi skodelica ameriških borovnic na dan, kakor velja za gozdne, pozitivno vpliva na naše zdravje?

Uvoz ameriških borovnic v Slovenijo je odvisen od sezone. Med junijem in avgustom prevladujejo domače borovnice, pridelane pri lokalnih pridelovalcih. V preostalem delu leta, ko domača pridelava ni na voljo, pa borovnice uvažamo iz držav južne poloble, predvsem iz Peruja in Čila, je povedala Nika Cvelbar Weber z oddelka za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo na kmetijskem inštitutu.

Peru je vzpostavil pridelavo ameriških borovnic tako rekoč iz niča in v desetih letih prehitel Kitajsko kot največji izvoznik. Leta 2016 je pridelava borovnic, namenjenih izvozu, potekala na 2000 hektarih, do konca lanskega leta že na okoli 20.000. Za sezono 2024–2025 je predviden izvoz 324.000 ton. Po svetovni pridelavi je Peru na tret­jem mestu, za Kitajsko in ZDA. Kitajska ostaja vodilna pridelovalka, ZDA je prehitela leta 2021.

Preberite še:

- na čem sloni uspeh Peruja,

- koliko ameriških borovnic uvozi Slovenija in koliko jih pridela sama,

- kaj kažejo analize glede vsebnosti ostankov pesticidov,

- koliko dni po obiranju pridejo uvožene borovnice na trgovske police.