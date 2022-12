Največ nominacij za zlate globuse irskemu filmu Duše otoka

Irska črna komedija Duše otoka (The Banshees of Inisherin) je v Los Angelesu dobila največ nominacij za filmske in televizijske nagrade Združenja tujih dopisnikov Hollywooda zlati globus. Letošnja 80. podelitev nagrad bo 10. januarja v prenosu ameriške televizije NBC. Lani prenosa podelitve ni bilo.

Podelitve lani niso prenašali, ker je imelo Združenje tujih dopisnikov Hollywooda premalo pripadnikov manjšin in žensk. Razmerje med belimi moškimi in ostalimi so sedaj malce popravili, malce pa so spremenili tudi kategorije nagrad.

Zlati globusi so v preteklosti služili kot dobra napoved prestižnejših filmskih nagrad oskar, za katere bodo nominacije objavili januarja. 95. podelitev oskarjev bo 12. marca.

Duše otoka, ki je film studia Searchlight Pictures v Disneyjevi lasti, je prejel kar osem nominacij, vključno z nominacijami za glavno moško vlogo Colina Farrella, režiserja Martina McDonagha in za najboljšo komedijo ali muzikal, poroča francoska tiskovna agencija AFP. To je največ nominacij od filma Hladna vrh iz leta 2003.

Nadrealistična znanstvena fantastika Vse povsod naenkrat (Everything Everywhere All at Once) si je prislužila šest nominacij, medtem ko sta drama iz zlate dobe Hollywooda Babilon in film Stevena Spielberga Fabelmanovi prejela po pet nominacij.

Zlate globuse podeljujejo v filmskih in televizijskih kategorijah. Filmi so ločeni na drame in komedije ali muzikale, kar pomeni večjo konkurenco za nagrade.

V igri za najboljšo filmsko dramo so še rock and roll biografija Elvis Baza Luhrmanna, drago znanstvenofantastično nadaljevanje Avatar Jamesa Camerona in Tar s Cate Blanchett v vlogi dirigentke.

Med nominiranimi filmi sta še Glass Onion: A Knives Out Mystery in zmagovalec zlate palme v Cannesu in evropskih filmskih nagrad Trikotnik žalosti (Triangle of Sadness).

Predsednica Združenja Helen Hoenhe upa, da si bo združenje uspelo povrniti zaupanje zabavne industrije. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Med nominiranimi režiserji letos ni nobene ženske. S Spielbergom, Cameronom, Martinom McDonaghom, Bazom Luhrmanom (Elvis) se za nagrade potegujeta še režiserja Daniel Kwan in Daniel Scheinert.

V igralskih kategorijah se za nominacije med drugim potegujejo še Daniel Craig, Hugh Jackman, Angela Bassett in Olivia Colman.

V televizijskih kategorijah je s petimi nominacijami vodilna komedija Abbott Elementary, Netflixova drama o britanski kraljevi družini Krona pa jih je dobila štiri.

Si bo združenje povrnilo zaupanje?

Za zdaj še vedno ni jasno, kdo vse od filmskih zvezdnikov se bo udeležil letošnje podelitve nagrad. Brendan Fraser, ki je bil v ponedeljek nominiran za glavno vlogo v drami o morbidno debelem človeku Kit, je že napovedal, da se podelitve ne bo udeležil.

Fraser je trdil, da ga je nekdanji predsednik Združenja tujih dopisnikov Hollywooda Philip Berk leta 2003 spolno napadel. Berk dogodek zanika, vendar je izgubil položaj na čelu omenjenega združenja. Med drugim, ker je organizacijo Črna življenja štejejo označil za rasistično sovražno gibanje.

Lani je Tom Cruise Združenju tujih dopisnikov Hollywooda protestno vrnil svoje tri zlate globuse, letos pa so ga pri nominacijah zanemarili, čeprav je bil njegov film Top Gun: Maverick letos med odmevnejšimi.

Predsednica Združenja Helen Hoenhe je povedala, da to ni več ista organizacija. »Odločitev Brendana Fraserja spoštujem in osebno iskreno upam, da si bomo uspeli povrniti njegovo zaupanje skupaj z zaupanjem celotne zabavne industrije,« je povedala za revijo Hollywood Reporter.

Združenje je tudi povečalo število svojih članov in vključilo več pripadnikov manjšin, članom prepovedalo sprejemanje daril in prekinilo z razvpitimi novinarskimi konferencami zvezdnikov v živo.