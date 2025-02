Oblikovanje zvoka presega zgolj glasbo v filmu

V nadaljevanju preberite:

V filmografiji Julija Zornika so številna izstopajoča ter doma in po svetu nagrajena filmska dela. Oblikoval je zvok pri mednarodno uspešnih filmih, kot so Morena, Babičino seksualno življenje, Moja Vesna, Zbudi me, Varen kraj, Opazovanje ter dokumentarca Cent'anni in Praslovan. Zornikovo delo pri filmu je prepoznavno zlasti zaradi izostrenega umetniškega čuta, s katerim z mnogoterimi zvočnimi elementi podpre in obogati sporočilnost in učinek filmskih del, je v utemeljitvi poudarila komisija Prešernovega sklada.