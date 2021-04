Ocenjujemo: Ma Rainey's Black Bottom

V nadaljevanju preberite:



Ma Rainey's Black Bottom po istoimenski pesmi bluesovske pevke Gertrude »Ma« Rainey je najprej bila gledališka igra dramatika Augusta Wilsona in del njegovega dekamerona oziroma pittsburškega cikla desetih dram o črnski izkušnji v ZDA. Za vsako desetletje 20. stoletja je Wilson napisal po eno dramo. Igralec in producent Denzel Washington se je zavezal, da bo cikel gledaliških iger z Broad­waya prenesel na platno in jim v novem mileniju dal novo življenje. Po drami Fences (Ograde) je filmsko različico zdaj doživela druga drama iz omenjenega cikla Ma Rainey's Black Bottom, ki osvetljuje dvajseta leta preteklega stoletja in nas popelje v tako imenovano ero jazza.



