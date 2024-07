Od jedrskega incidenta do čarobne sive čaplje

V četrtek je letošnjo edicijo Filma pod zvezdami, ki v organizaciji Kinodvora in Ljubljanskega gradu poteka v letnem kinu pod zvezdami, odprl finski film Jesensko listje režiserja Akija Kaurismäkija, ki je nastal v slovenski koprodukciji. Skupno se bo na Ljubljanskem gradu zvrstilo 24 filmov.

Projekcijo filma Jesensko listje, ki je letos prejel nagrado žirije v Cannesu in nagrado mednarodnega združenja filmskih kritikov Fipresci za najboljši film leta, je pospremila predpremiera kratkega filma Mož, ki ni mogel molčati Nebojše Slijepčevića, dobitnika letošnje zlate palme za najboljši kratkometražec.

V takšni maniri se bo nadaljeval tudi preostanek programa, saj že danes sledi projekcija prav tako nagrajenega filma Varuhi formule režiserja Dragana Bjelogrlića, navdihnjenega z zamolčanim jedrskim incidentom v Jugoslaviji, ki je prejel nagrado kritikov revije Variety na svetovni premieri v Locarnu ter nagrado občinstva na festivalu v Sarajevu. »Svet je ideološko razcepljen. Svet je gospodarsko razdeljen. Spet smo na robu velike vojne. Rešita nas lahko samo človečnost in empatija. V filmu sem raziskoval, kako formula smrti lahko postane formula življenja,« je o filmu dejal Bjelogrlić.

Ob tem Aliki Kalagasidu, vodja odnosov z javnostmi pri Kinodvoru, poudarja, da so »po lanskem žalostnem 'rekordu', ko je na Filmu pod zvezdami odpadla polovica projekcij, vključno z otvoritveno, letos izjemno veseli, da smo uspešno izvedli prvo projekcijo, in ne samo to, bila je razprodana. Ker smo gledalcem ponudili tudi čisto svežega canskega zmagovalca, film Mož, ki ni mogel molčati, pri katerem je sodelovala tudi slovenska ekipa, se nam je na odru pridružil Gregor Božič, ki je bil na filmu direktor fotografije, in z nami delil vtise ob premieri in zmagoslavju na enem največjih filmskih festivalov na svetu.

Tudi vikend projekcije se že lepo polnijo in upamo, da nam bo vreme tako naklonjeno še naprej. Gledalci namreč z navdušenjem obiskujejo letni kino, ko se lahko v nekoliko bolj sproščenem vzdušju toplih večerov prepustijo, da jih filmske podobe odpeljejo v daljne dežele, in se potopijo v raznolike zgodbe, ki jih prinaša ta čarobna umetnost.«

Svet, kjer bivajo živi in mrtvi

Program se bo v nedeljo nadaljeval s filmom Fant in čaplja kultnega japonskega režiserja Hajaa Mijazakija, ki je prejel letošnjega oskarja za najboljši animirani celovečerec. »Zelo malo je filmskih ustvarjalcev, od katerih lahko upravičeno pričakujemo, da bodo ustvarili podobe, kakršnih še nismo videli /…/. Zdi se, da Fant in čaplja bolj kot kateri koli drug Mijazakijev film sproti izumlja svoje vesolje. To je dezorientirajoča, a čudovita izkušnja. Spet me je osupnila tudi ekscentričnost številnih bitij in kako nežno jih ima Mijazaki rad: če se boste ustavili in pokramljali z enim iz velike jate pelikanov, vam bo povedal o svojem težkem življenju,« je za Cinema Scope zapisal Will Sloan.

Kajti film pripoveduje o dečku, ki se, ko mu v požaru umre mati, iz opustošenega Tokia z očetom preseli v star podeželski dvorec, po nizu skrivnostnih dogodkov pa ga siva čaplja odpelje v fantastičen vzporedni svet, kjer drug ob drugem bivajo živi in mrtvi.

Izbor premier in predpremier ter nekaterih najodmevnejših filmov kinematografske sezone dopolnjujejo še filmi, kot so Jutri je še en dan režiserke Paole Cortellesi, komična drama, navdihnjena z italijanskim neorealizmom, ki je v domači Italiji po gledanosti prehitela film Barbie; Interesno območje britanskega režiserja Jonathana Glazerja, ki je prejel veliko nagrado žirije v Cannesu; grenko-sladka iranska romantična komedija Moja najljubša torta, ki so jo snemali na skrivaj in pod katero se podpisujeta Maryam Moghadam ter Behtash Sanaeeha.

Pa film Izzivalci Luce Guadagnina, ki je kot pripoved o zapletenem ljubezenskem trikotniku umeščen v tekmovalni svet profesionalnega tenisa; nostalgična, sanjava zgodba o izgubi, osamljenosti in moči ljubezni Vsi mi tujci Andrewa Haigha; Rdeče nebo Christiana Petzolda, neprizanesljiva in večplastna komedija nravi, ki je režiserju prinesla srebrnega medveda na Berlinalu; ter celovečerec Odrešitev za začetnike Sonje Prosenc, ki je svetovno premiero doživel na festivalu Tribeca.