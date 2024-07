Ženske, hujše od hudiča

V nadaljevanju preberite:

Knjiga Dekle, obljubljeno soncu je monumentalno delo. Ne le, ker za njo stoji pet let poglobljenega dela, ki se razteza čez različne jezike in pisave, ker prinaša vrhunske priredbe že znanih ter doslej še neprevedene pravljice ali ker jo spremljajo mojstrske ilustracije Ane Zavadlav. Knjiga Dekle, obljubljeno soncu je monumentalno delo, saj v ospredje postavlja protagonistke ter njihove življenjske strategije in usode.