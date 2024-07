Ko branje ni potrošniška izkušnja

V nadaljevanju preberite:

Med prvimi prepoznavnimi odlikami in potenciali projekta sta bila nedvomno oživljanje in udomačitev javnih prostorov ter očiten prispevek k negovanju bralne kulture, pravi koordinatorica Knjižnice pod krošnjami Gaja Naja Rojec. »S časom in leti osnovna ideja ostaja – vzpostavljanje skupnostnih, vsem dostopnih, mirnih bralnih oaz na javnih površinah, čitalnic na prostem, stičišč, na katerih se lahko z dobro knjigo srečajo znanci in neznanci vseh generacij, zahtevni bralci in tisti z manj bralne kondicije, lokalci, sosedje, gostje. S kakovostnimi knjigami nevsiljivo sporočamo, da je branje užitek in ena od najkakovostnejših prostočasnih dejavnosti, ki je na dosegu roke.«