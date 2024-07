Prihaja nova slovenska otroška nadaljevanka Smrdljivc

Otroška nadaljevanka Smrdljivc, ki nastaja v koprodukciji z RTV Slovenija, bo posneta po istoimenskem mladinskem romanu avtorja Roka Bohinca. Gledalcem bo na programih Televizije Slovenije ogled možen prihodnjo pomlad, so sporočili iz RTV.

Režiser nadaljevanke Smrdljivc Filip Jembrih Jandras je ob začetku snemanja povedal, da je »neizmerno navdušen nad energijo in predanostjo celotne ekipe, ki sodeluje pri tem projektu« in izrazil veselje nad zabavno in edinstveno zgodbo, ki so jo ustvarili za mlade gledalce.

Nadaljevanka v šestih epizodah, bo posneta po otroški kriminalki Bohinca, v kateri tik pred začetkom pouka eden od učencev na šolskem stranišču vrže smrdljivca, zaradi katerega morajo izprazniti šolo in predčasno končati pouk. Ravnatelj in šolska svetovalna delavka morata med petimi osumljenci odkriti krivca. Sprva deluje, da bo razplet enostaven, vendar se zgodba vedno bolj zapleta.

»Še vedno ne morem verjeti, da se snema televizijska nadaljevanka po knjigi, ki sem jo napisal. In ne samo to, zraven lahko sodelujem kot eden od scenaristov in igralec. Moje srednješolske sanje so se uresničile,« je dejal pisatelj Bohinc.

Projekt je finančno podprl tudi Slovenski filmski center. »Že večkrat smo pokazali, da znamo delati kakovostne dramske nadaljevanka za odrasle (med drugim Jezero ter Primeri inšpektorja Vrenka) in veseli me, da to področje skupaj z Otroškim in mladinskim programom razširjamo tudi na področje otroških nadaljevank,« je ob tem povedal urednik Igranega programa Televizije Slovenija Jani Virk.

V glavnih vlogah petih mladih protagonistov nastopajo Ula Rovan, Kaja Šuštar, Edo Kazić, Mitja Bellotti in Janez Aleksander Vrhovec, ki jih je izbrala kasting direktorica Ljubimka Pavasović. Mladi talentirani posamezniki bodo nastopili ob ravnatelju, ki ga bo upodobil Iztok Drabik Jug in svetovalni delavki, katere vlogo je prevzela Nika Manevski.

Scenarij za nadaljevanko je poleg Bohinca podpisala Pia Vatovec. Direktor fotografije je Matej Slabe, scenografka Minea Sončan Mihajlović, kostumografka Estera Lovrec, oblikovalka maske pa Ivana Kristina Mohar.