Novi slovenski celovečerci: Odraščanje, ljubezen in boj za pravo stvar

Prvič v slovenski filmski zgodovini se je zgodilo, da hkrati potekajo snemanja štirih celovečercev in da imajo v vseh glavno vlogo otroci. Mimogrede, konec junija je končal snemanje prav tako mladinskega filma Tartinijev ključ Vinci Vogue Anžlovar. Vse to, predvsem sama številka, je spodbudno, zahteva pa boljšo organizacijo in veliko usklajevanja.