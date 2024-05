Poslovil se je tvorec prvega naslova svetovnega prvaka

Argentinski nogomet v zadnjih letih izgublja svoje najboljše može. Tri leta in pol po smrti igralskega božanstva Diega Maradone, selektorja na svetovnem prvenstvu leta 2014 Alejandra Sabelle in tri leta po smrti Leopolda Jacinta Luqueja, strelca štirih golov na mundialu leta 1978, je v 86. letu starosti umrl še tvorec prvega argentinskega naslova svetovnega prvaka Cesar Luis Menotti. Eden od najbolj iskrivih trenerjev, mislec, posebnež, aktivist ... je umrl za posledicami hujše bolezni in zadnje mesece ni bil v javnem življenju.

Pred mundialom v Katarju je Cesar Luis Menoti opravljal vlogo direktorja reprezentanc pri Nogometni zvezi Argentine in bil tudi mentor ssvojemu nasledniku med zmagpovalci Lionelu Scaloniju. FOTO: Juan Mabromata Afp

Menotti je igralsko kariero zaznamoval pri Boci Juniors in pred selitvijo med trenerji pri Santosu, v svetovno nogometni zgodovino zapisal leta 1978, ko je na domačem svetovnem prvenstvu popeljal Argentino do prvega naslova svetovnih prvakov. Bil je na čelu reprezentance navkljub svojemu političnem prepričanju in nasprotovanju vojaški diktaturi. Pred domačim mundialom je s seznama igralcev črtal tudi takrat komaj 17-letnega Maradono. Na klubski ravni v Evropi, kjer je med drugim vodil Atletico Madrid in Barcelono, ni bil tako uspešen, slovel pa je tudi po svojstvenem in zanimivem pogledu na nogomet. Z legendarnim Johanom Cruijffom sta bila podobnih pogledov in v številnih razmišljanjih govorila o širši pomembnosti nogometa. Njegovo nogometno filozofijo so poimenovali v menotizem.